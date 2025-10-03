Чехия выбирает парламент: как победа экс-премьера Андрея Бабиша может изменить курс страны на антиукраинский

3−4 октября в Чехии пройдут парламентские выборы — судьбоносные как для самой страны, так и для ее позиции в поддержке Украины. По результатам опросов, победу скорее всего получит миллиардер, евроскептик и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и его популистская партия ANO. Если ему снова удастся возглавить правительство, Чехия может изменить роль одного из самых активных союзников Украины на позицию, близкую к таким странам как Венгрия и Словакия.

Парламентские выборы в Чехии продлятся два дня: избирательные участки будут работать с 14:00 до 22:00 (15:00 — 23:00 по Киеву) 3 октября и с 8:00 до 14:00 (09:00 — 15:00 по Киеву) 4 октября. Первые результаты голосования станут известны вечером в субботу, 4 октября.

Чехи должны избрать 200 депутатов нижней палаты парламента (Палаты депутатов) по пропорциональной избирательной системе. Их избирают на четыре года. Чтобы преодолеть проходной барьер, партия должна набрать не менее 5% голосов.

Сейчас Чехией руководят проевропейские и проукраинские силы: президент Петер Павел и правительство во главе с Петром Фиалой, руководителем либеральной Гражданской демократической партии (ODS). Однако выборы могут в корне изменить эту ситуацию и привести к формированию евроскептического и антиукраинского чешского правительства.

По данным ряда опросов, правоцентристский блок Вместе (Spolu), в который входит правящая партия ODS Фиалы, идет лишь вторым и набирает около 20%. Тогда как первое место в опросах (30%) со значительным отрывом занимает ANO — популистская партия чешского предпринимателя словацкого происхождения Андрея Бабиша. Бывший член Компартии Чехословакии и миллиардер с состоянием более $4 млрд, Бабиш уже руководил страной в 2017—2021 годах и был известен своей пророссийской позицией.

Во время избирательной кампании 2025 года Бабиш и его партия наращивали рейтинг, спекулируя популистскими заявлениями по таким темам, как стоимость жизни в Чехии, цены на энергоносители, а также связи страны с ЕС и НАТО и поддержка Украины.

Бабиш высказывал ряд антиукраинских заявлений, демонстрируя свои приоритеты. В частности лидер ANO:

предлагал отменить инициативу по поставке боеприпасов Украине , основанную Чехией (Бабиш заявил, что на эту инициативу якобы тратят слишком много денег чешских налогоплательщиков, которые должны идти « на собственный народ »);

гиперболизировано и безосновательно критиковал помощь украинским беженцам ( «Сначала они повысили налоги для чешских родителей, забрали пособие на детей, сократили льготы, а теперь, представьте себе, […] придумывают декретный отпуск для украинских женщин! Не для наших женщин, а для украинских. Они забирают у чешских семей, но готовят новую систему для иностранцев», — заявлял Бабиш летом) .

Однако даже победы на выборах с результатом около 30% партии Бабиша будет недостаточно, чтобы сформировать парламентскую коалицию и правительство. Как прогнозирует ВВС, партия ANO может получить от 66 до 75 мандатов, тогда как для большинства нужен 101 голос. Радио Свобода предполагает, что Бабишу придется сформировать коалицию с меньшими маргинальными партиями. Едва ли не самая одиозная из них — ультраправая SPD (Свобода и прямая демократия), которая сейчас набирает около 13% в опросах. Эта политсила выступает против мигрантов, против увеличения военных расходов и поддержки Украины, а также требует проведения референдумов по выходу Чехии из ЕС и НАТО. Лидер SPD Томио Окамура уже заявил, что одним из условий участия его партии в правительстве после выборов будет пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии. Окамура аргументировал это требование традиционными для европопулистов тезисами — о том, что из-за наплыва украинских беженцев в Чехии якобы ухудшилась ситуация с арендой жилья и увеличилось время ожидания на прием к врачам.

Всего в парламент Чехии по итогам выборов может пройти до семи политсил, что оставляет немало вариантов для создания коалиции или «правительства меньшинства». Как правило, партия, набравшая больше всего голосов, возглавляет переговоры по формированию правительства и парламентской коалиции.

Кандидатуру премьер-министра Чехии и состав правительства должен утвердить президент страны Петер Павел. Сторонник Украины, Павел уже заявлял, что будет учитывать позицию кандидатов на должности министров относительно членства в ЕС и НАТО. «Каждый, кто призывает Чехию выйти из НАТО или ЕС, в моих глазах наносит вред нашей стране. И это один из критериев, который я буду принимать во внимание, когда получу предложение по любому составу нового правительства», — подчеркнул президент Чехии.

Если же Бабишу все же удастся снова возглавить правительство, то официальная Прага может резко изменить курс и будет чаще конфликтовать с Европейским Союзом по вопросам климатической политике и миграции, уменьшить поддержку Украины и чаще объединяться в голосованиях в ЕС с правительствами Венгрии и Словакии во главе с Виктором Орбаном и Робертом Фицо, прогнозирует агентство Reuters.

«Эти выборы действительно определят вектор дальнейшего развития страны. Впервые к власти могут прийти силы, которые открыто сотрудничают с путинской Россией», — сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью DW, который баллотируется от правящей правоцентристской коалиции Вместе (Spolu).

Чехия приняла более 380 тыс. украинских беженцев, и является третьей в ЕС по этому показателю после Германии и Польши. Тема помощи Украине стала предметом масштабных манипуляций со стороны оппонентов проевропейского правительства Чехии — в частности после того, как оно ограничило ежегодную индексацию пенсий, чтобы сократить дефицит бюджета.

Раздувать эти манипуляции, как и во время недавних выборов в Молдове, активно пытается Россия. Радио Свобода напоминает, что Центр исследований онлайн-рисков в Чехии обнаружил почти 300 анонимных аккаунтов в TikTok, целью которых было распространение пророссийских нарративов и поддержка радикальных партий в последние недели предвыборной кампании.

По данным исследователей, эти чешские аккаунты в TikTok, которые имеют миллионы подписчиков, «систематически распространяют пророссийскую пропаганду и поддерживают антисистемные партии путем манипулирования алгоритмами». Аккаунты не связаны с одной политической структурой, а вместо этого "объединяют поддержку нескольких антисистемных партий одновременно".

"Совокупный охват этих аккаунтов составляет от 5 до 9 миллионов просмотров в неделю, что больше, чем совокупное количество официальных аккаунтов лидеров крупнейших чешских политических партий в TikTok", — сообщили исследователи центра.