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Парламентские выборы в Армении: ЦИК заявил о победе блока Пашиняна

Сегодня, 06:49
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Блок Пашиняна набирает 70,43% голосов избирателей

По итогам обработки 100% бюллетеней со всех избирательных участков блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мой шаг победил на внеочередных парламентских выборах, передает DW со ссылкой на Центриизбирком страны.

После обработки бюллетеней в новый парламент проходят три политические силы. С большим отрывом лидирует блок Мой шаг, возглавляемый Пашиняном - 70,43% голосов. 

На втором месте партия Процветающая Армения (8,27%), на третьем - Просвещенная Армения (6,37%).

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия (4,7%) и другие участники выборов не преодолевают проходной барьер в пять процентов и не будут представлені в новом парламенте.

Напомним, 9 декабря, в Армении прошли внеочередные парламентские выборы.

Это первые общереспубликанские выборы после смены власти в Армении в апреле этого года, когда в результате мирных протестов премьер Саргсян, занимавший до этого пост президента в течение 10 лет, подал в отставку, а ему на смену пришел Пашинян.

Теги:   Никол Пашинян Парламентские выборы Армения

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Сегодня, 06:49

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Парламентские выборы в Армении: ЦИК заявил о победе блока Пашиняна

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