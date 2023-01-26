Голосующие ногами. Кубу, похоже, и дальше ожидает нищета, поскольку Коммунистическая партия не ослабляет свою хватку — The Economist 26 января, 07:13 Эксклюзив NV Очередь в посольство США в Гаване, 4 января 2023 года (Фото:REUTERS/Alexandre Meneghini)

Сара Бирке, шеф-редактор бюро The Economist в Мексике, Центральной Америке и Карибском бассейне прогнозирует, что инфляция, продовольственный дефицит и нехватка политических свобод усилят мирацию с Кубы.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



У березні кубинці обиратимуть свою Національну асамблею — підневільний парламент країни. Але не чекайте значних змін у цій однопартійній державі. 2021 року громадяни масово вийшли на вулиці із закликами про поліпшення економічних умов та забезпечення політичних свобод. Чимало з них отримали тривалі терміни ув’язнення. Уряд відповів невеликим розширенням економічних можливостей для приватного сектору, але політика, як і раніше, залишається під жорстким контролем Комуністичної партії.

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Кубинці мають право голосу лише на найперших стадіях виборів. Половину членів Національної асамблеї висувають муніципальні асамблеї, попередньо обрані на зборах громад. Решту кандидатів на національному рівні висувають офіційні організації, зокрема профспілки, групи фермерів, асоціації жінок і студентів. На момент друку бюлетенів для голосування за депутатів Національної асамблеї на кожне місце є один кандидат. Їх усіх схвалює партія, і, щоби посісти свої місця, їм потрібна лише проста більшість. Потім вони затверджують кандидатуру на пост президента, яку висуне партія. Безсумнівно, це буде чинний президент Мігель Діас-Канель, який обіймає цю посаду з 2019 року.

Аби продемонструвати своє несхвалення, кубинці можуть утриматися від голосування або відхилити кандидатів. Вони знають, що політичні зміни тягнуть за собою не вибори, а інтриги всередині партії (Національна асамблея збирається лише двічі на рік). Зміни тут мізерні, адже дозволена лише одна партія — Комуністична, а політична агітація заборонена. Але ситуація може стати цікавішою, коли стара гвардія піде. 2016 року помер Фідель Кастро, і його брат Рауль обійняв найвпливовішу посаду — першого секретаря партії. У 2021 році він зробив Діас-Канеля на додаток до його президентської ролі ще й першим секретарем. Це був перший випадок після революції 1959 року, коли країною керував не Кастро, принаймні на папері. Діас-Канель є затятим прихильником партії, але він народився вже після революції. Така ситуація стане нормою.

У 2023 році в центрі уваги кубинців, імовірно, будуть економічні труднощі, а не політична свобода. В останні роки країна пережила серію тяжких ударів: від ураганів до кризи у Венесуелі, що її субсидії на нафту допомагають кубинському уряду. Уведені Дональдом Трампом американські санкції, а потім пандемія COVID‑19 підірвали туризм і грошові перекази. Погане управління уряду погіршило стан.

Результатом стали інфляція та продовольчий дефіцит. Імовірно, партія ще трохи послабить економічні правила, але недостатньо, щоби задовольнити людей. Рекордна кількість громадян залишили країну. В період із жовтня 2021 року по серпень 2022-го майже 200 тис. кубинців спіймали, коли ті намагалися перетнути кордон Мексики зі США. Багато інших підуть за ними. Позбавлені можливості висловити свою думку через голосування на виборах, вони натомість продовжать голосувати ногами.

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