Японские депутаты купили автомобили для ВСУ за собственные средства 22 марта, 02:44 Депутаты купили автомобили Toyota Helix (Фото:Sergiy Korsunsky/Facebook)

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил, что японские депутаты собрали 1,2 миллиона долларов на помощь для ВСУ.



Депутаты смогли собрать деньги благодаря вычетам из своих зарплат. На них, в частности, были приобретены автомобили для ВСУ.

«Сегодня у нас маленькая радость (кроме большой — визита премьер-министра Кишиды в Киев). Группа депутатов верхней палаты парламента Японии от оппозиционной партии Возрождения за счет отчислений от своей зарплаты создала фонд 1,2 млн долларов, на которые приобрела 20 траков Тойота Хеликс и два контейнера полезной продукции для наших ВСУ», — заявил Корсунский.



Видео дня

Он подчеркнул, что Украину в парламенте Японии поддерживают как провластные депутаты, так и оппозиционные партии.

«Важно, что в парламенте Японии мы имеем поддержку как провластных партий, так и оппозиционных. За исключением буквально одного-двух персонажей, все остальные — за нас», — сообщил Корсунский.

Читайте также: Премьер Японии посетил Бучу и встретился с Зеленским

21 марта премьер Японии Фумио Кисида посетил Украину с неанонсированным визитом. 22 марта он посетит Польшу, а затем вернется в Японию.

