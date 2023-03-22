Японские депутаты купили автомобили для ВСУ за собственные средства

22 марта, 02:44
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Депутаты купили автомобили Toyota Helix (Фото:Sergiy Korsunsky/Facebook)

Депутаты купили автомобили Toyota Helix (Фото:Sergiy Korsunsky/Facebook)

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил, что японские депутаты собрали 1,2 миллиона долларов на помощь для ВСУ.

Депутаты смогли собрать деньги благодаря вычетам из своих зарплат. На них, в частности, были приобретены автомобили для ВСУ.

«Сегодня у нас маленькая радость (кроме большой — визита премьер-министра Кишиды в Киев). Группа депутатов верхней палаты парламента Японии от оппозиционной партии Возрождения за счет отчислений от своей зарплаты создала фонд 1,2 млн долларов, на которые приобрела 20 траков Тойота Хеликс и два контейнера полезной продукции для наших ВСУ», — заявил Корсунский.

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Он подчеркнул, что Украину в парламенте Японии поддерживают как провластные депутаты, так и оппозиционные партии.

«Важно, что в парламенте Японии мы имеем поддержку как провластных партий, так и оппозиционных. За исключением буквально одного-двух персонажей, все остальные — за нас», — сообщил Корсунский.

https://www.facebook.com/s.v.korsunsky/posts/pfbid027EAiuPsYtKhnwmXFQ3byzTLX1v7Rr3uwBoJcJ8wttMu7n2MKU59xhQUGVL4T8ur4l&show_text=true&width=500
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21 марта премьер Японии Фумио Кисида посетил Украину с неанонсированным визитом. 22 марта он посетит Польшу, а затем вернется в Японию.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Япония Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Военная помощь Поставки оружия

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