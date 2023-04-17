Парламент Британии начал расследование против Риши Сунака из-за акций его жены в учреждении по уходу за детьми 17 апреля, 15:56 Риши Сунак (Фото:Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Парламентская служба контроля за стандартами Великобритании начала расследование против премьер-министра Риши Сунака из-за возможного недекларирования финансовых интересов семьи.



Об этом сообщает Sky News.

Речь идет об акциях супруги главы правительства Акшаты Мурти в учреждении по уходу за детьми Koru Kids, которое может получать преференции из бюджета страны.

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Риши Сунака подозревают в тому, что он нарушил пункт 6 кодекса поведения депутатов, который регулирует, как должны вести себя депутаты.

В кодексе указано, что «члены должны всегда быть открытыми и откровенными, заявляя о любом соответствующем интересе к любому процессу в Палате или ее комитетах, а также в любом общении с министрами, членами, государственными служащими или государственными должностными лицами».

В письме к парламентскому комитету в прошлом месяце Риши Сунак заявил, что сообщил об акциях своей супруги, но согласно правилам министры также должны обновлять финансовый реестр депутатов.

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«Я отметил, что в средствах массовой информации был освещен миноритарный пакет акций моей жены в компании Koru Kids», — сообщил Сунак.

