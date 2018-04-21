Парламент Турции одобрил проведение досрочных выборов в стране

Досрочные выборы парламента и президента в Турции пройдут 24 июня

Парламент Турции поддержал законопроект о проведении досрочных парламентских и президентских выборов в стране.

Как сообщает Анадолу, за такое решение проголосовали 386 депутатов.

Досрочные выборы состоятся 24 июня.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении внеочередных президентских и парламентских выборов.

Напомним, парламент Турции одобрил закон о выборах, который на законодательном уровне разрешает партийные альянсы на выборах, что де-факто усилит позиции правящей партии президента Реджепа Эрдогана в случае ситуативного альянса с националистами.

По мнению оппозиции, спорный закон поможет власти фальсифицировать результаты голосования.