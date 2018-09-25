Парламент Швеции отправил в отставку премьер-министра Левена

Парламент Швеции во вторник, 25 сентября, выразил вотум недоверие лидеру Социал-демократической партии, премьер-министру Стефану Левену, сообщает Reuters.
Левен уйдет в отставку после четырех лет пребывания у власти. В данный момент неясно, кто сформирует и возглавит новое правителство.
После потери вотума доверия Левен возглавит временное правительство, однако политик не скрывает своего желания вновь побороться за кресло премьера.
9 сентября в Швеции прошли парламентские выборы, коалиционный блок Левена, состоящий из Социал-демократической рабочей партии Швеции, Левой партии и Партии охраны окружающей среды, набрал 40,7%.
В свою очередь либерально-консервативный правоцентристский альянс, в который входят Умеренная коалиционная партия, Христианские демократы, Либералы и Партия центра, получил 40,2%.
Блок Левена получил незначительную победу и обошел оппонентов всего на один мандат, получив 144 места в парламенте, тогда как правоцентристский альянс – 143.
Правопопулистская партия Шведские демократы набрала 17,6% и получила 63 места.
В парламентских выборах приняли участие 87,2% избирателей, что является самым высоким показателем с 1985 года.
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