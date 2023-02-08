Парламент Швеции утвердил военную помощь Украине, которая будет включать в себя боевые машины пехоты CV90

8 февраля, 22:32
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Флаг Швеции (Фото:Unif / pixabay)

Флаг Швеции (Фото:Unif / pixabay)

Парламент Швеции Риксдаг принял решение выделить Украине военную помощь на 4,3 миллиарда шведских крон (406,7 миллиона долларов).

Об этом сообщает прессслужба парламента.

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Пакет будет включать противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкие противотанковые ракетные комплексы NLAW, а также боевые машины пехоты Combat Vehicle 90. Это решение вступит в силу 13 февраля.

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Инфографика: NV

19 января правительство Швеции официально сообщило, что передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Точного количества там пока не называют. Тогда премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что его страна планирует передать около 50 боевых машин пехоты CV90.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Швеция Военная помощь Война России против Украины

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