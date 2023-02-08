Парламент Швеции утвердил военную помощь Украине, которая будет включать в себя боевые машины пехоты CV90 8 февраля, 22:32 Флаг Швеции (Фото:Unif / pixabay)

Парламент Швеции Риксдаг принял решение выделить Украине военную помощь на 4,3 миллиарда шведских крон (406,7 миллиона долларов).

Об этом сообщает прессслужба парламента.

Пакет будет включать противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкие противотанковые ракетные комплексы NLAW, а также боевые машины пехоты Combat Vehicle 90. Это решение вступит в силу 13 февраля.

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19 января правительство Швеции официально сообщило, что передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Точного количества там пока не называют. Тогда премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что его страна планирует передать около 50 боевых машин пехоты CV90.