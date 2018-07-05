Парламент Румынии принял закон, смягчающий наказание за должностные преступления. Президент возмущен

В Румынии парламент принял изменения в уголовное законодательство, позволяющие смягчить наказание за преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением.
За него проголосовали 167 депутатов при необходимых 165-ти, сообщает DW.
В документе говорится, что злоупотребление служебным положением будет наказываться только если выгоду получил непосредственно нарушитель или члены его семьи.
Критики нововведения опасаются, что злоупотребление в пользу друзей не повлекут за собой уголовную ответственность.
Кроме того, высшая мера наказания за должностные преступления уменьшена с семи до пяти лет заключения.
Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал голосование в парламенте "диктатурой большинства". Он считает принятые изменения "возмутительными" и заявил, что постарается не допустить вступления в силу закона всеми доступными средствами. Он планирует обратиться в Конституционный суд, впрочем большинство судей в нем близкие к правительству.
В Румынии закон вступает в силу после подписания президентом, однако тот может только обратиться в Конституционный суд или отправить законопроект на повторное рассмотрение в парламент.
В свою очередь Европейская Комиссия заявила, что обеспокоена принятием нового закона. Она вынуждена будет вмешаться, если он не соответствует праву Евросоюза.
По данным Национального антикоррупционного директората (DNA), сейчас в Румынии рассматривается 215 дел о злоупотреблении служебным положением, которые могут быть закрыты из-за нового закона.
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