Парламент Польши выразил вотум доверия премьеру Моравецкому Сегодня, 21:39 7 Цей матеріал також доступний українською Матеуш Моравецкий заручился поддержкой Сейма

В среду, 12 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий получил вотум доверия от парламента.

Как передает Радио Польша, 231 депутат Сейма Польши выразил свое доверие правительству Моравецкого, 181 проголосовал против и двое воздержались.

Моравецкий, чья правящая консервативная партия Право и справедливость и ее союзники имеют большинство в парламенте, сам инициировал голосование за вотум доверия. Он заявил, что ему необходимо убедиться в том, что его начинания поддерживаются польским парламентом в преддверии саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

"Я должен быть уверен, что у меня есть мандат Высокой палаты для проведения этих переговоров, и я просто об этом снова ходатайствую", - сказал глава правительства.

Согласно польскому законодательству, нижняя палата парламента принимает вотум доверия простым большинством в присутствии как минимум половины депутатов. Невозможность получить вотум доверия вынудила бы Моравецкого уйти в отставку.