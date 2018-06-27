Парламент Польши внес изменения в скандальный закон об Институте нацпамяти

Сейм Польши отменил уголовную ответственность за заявления о причастности поляков к Холокосту

Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти.

Поправка касалась отмены уголовной ответственности за заявления о причастности поляков к Холокосту, сообщает Польское радио.

За отмену тюремного срока проголосовали 388 депутатов, против - 25, еще пять человек воздержались.

Спикер верхней палаты польского парламента (Сенат) Станислав Карчевский также пообещал рассмотреть поправки на сегодняшнем заседании.

Напомним, 1 марта в Польше официально вступил в силу закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Согласно закону, органы правосудия Польши смогут привлекать к уголовной ответственности с перспективой заключения до трех лет, в том числе и тех, кто будет отрицать преступления "украинских националистов" против граждан Польши.

Кроме того, вводилась уголовная ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

С критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина. В израильском МИД сообщили, что Израиль с абсолютной серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Госдеп США призвал Варшаву пересмотреть закон.