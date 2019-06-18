Парламент Молдовы назначил местные выборы на октябрь Сегодня, 18:52 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko В Молдове осенью проведут местные выборы REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Молдове парламент назначил проведение местных выборов на 20 октября.

Об этом сообщает NewsMaker.

Решение поддержали все присутствующие в зале парламента депутаты.

Предыдущие общие местные выборы прошли в Молдове 14 июня 2015 года.



Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.



До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.