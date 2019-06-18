Парламент Молдовы назначил местные выборы на октябрь
В Молдове парламент назначил проведение местных выборов на 20 октября.
Об этом сообщает NewsMaker.
Решение поддержали все присутствующие в зале парламента депутаты.
Предыдущие общие местные выборы прошли в Молдове 14 июня 2015 года.
Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.
До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.
Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.