Парламент Литвы принял к рассмотрению поправку о запрете георгиевской ленты

Сейм Литвы принял к рассмотрению поправку к закону о массовых собраниях, которая предусматривает запрет на публичное использование георгиевских лент.
Из 76 депутатов зарегистрированных в зале, инициативу поддержал 41 парламентарий, передает LRT.
Депутаты оппозицинной Консервативной партии предложили внести этот символ к запрещенным нацистским и коммунистическим символам.
Согласно поправке, участникам митингов и других массовых мероприятий грозит штраф от 150 до 300 евро за использование георгиевских лент.
В дальнейшем законопроект рассмотрят на осенней сессии.
Целью запрета георгиевских лент в Литве является предотвращение возможных провокации со стороны России.
Напомним, в Украине с 15 июня 2017 года действует запрет георгиевской ленты как символа агрессии России против украинского народа.
Комментарии
Правила комментирования