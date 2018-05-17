Парламент Литвы принял к рассмотрению поправку о запрете георгиевской ленты

В Литве поправку о запрете георгиевской ленты должны окончательно утвердить осенью этого года

Сейм Литвы принял к рассмотрению поправку к закону о массовых собраниях, которая предусматривает запрет на публичное использование георгиевских лент.

Из 76 депутатов зарегистрированных в зале, инициативу поддержал 41 парламентарий, передает LRT.

Депутаты оппозицинной Консервативной партии предложили внести этот символ к запрещенным нацистским и коммунистическим символам.

Согласно поправке, участникам митингов и других массовых мероприятий грозит штраф от 150 до 300 евро за использование георгиевских лент.

В дальнейшем законопроект рассмотрят на осенней сессии.

Целью запрета георгиевских лент в Литве является предотвращение возможных провокации со стороны России.

Напомним, в Украине с 15 июня 2017 года действует запрет георгиевской ленты как символа агрессии России против украинского народа.