18 октября 2018, четверг

Парламент Косово решил рассмотреть вопрос создания национальной армии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Косово решили рассмотреть вопрос создания национальной армии

В Косово решили рассмотреть вопрос создания национальной армии

Парламент Косово решил рассмотреть вопрос о том, следует ли превращать силы безопасности страны в регулярную армию.

Об этом пишет Associated Press.

В четверг, 18 октября 120-местный парламент проголосовал за то, чтобы принять правительственные предложения и передать их в комиссии для обсуждения.

Не поддержали идею депутаты, которые представляют сербское меньшинство в Косово, а также официальные лица в Сербии.

Смотрите также

Напомним, что ранее министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что единственными вооруженными силами в Косово могут быть лишь миротворцы под руководством НАТО, и косовская армия будет "угрозой Сербии и сербам".

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове