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Парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии

Сегодня, 13:24
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Косово создаст армию на базе сил безопасности

В пятницу, 14 декабря, парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.

Как сообщает Reuters, такое решение поддержали 105 из 120 депутатов парламента. 11 представителей сербского меньшинства бойкотировали голосование.

Отмечается, что парламентарии Косово поддержали создание полноценной регулярной армии численностью 5000 военных.

Ранее парламент Косово проголосовал за то, чтобы принять правительственные предложения о создании регулярной армии на базе сил безопасности и передать их в комиссию для обсуждения.

Перед этим министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что единственными вооруженными силами в Косово могут быть лишь миротворцы под руководством НАТО, и косовская армия будет "угрозой Сербии и сербам".

Позже премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование косовской армии может спровоцировать сербскую вооруженную интервенцию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал несвоевременными планы Косово создать регулярную армию. Он заявил, что решение может иметь серьезные последствия для будущих евроатлантических связей страны.

Теги:   Косово Сербия Военные Парламент

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Парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии

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