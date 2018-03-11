Парламент Китая разрешил Си Цзиньпину править пожизненно

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Президент Китая Си Цзиньпин

Президент Китая Си Цзиньпин

Парламент КНР убрал из конституции ограничение на число президентских сроков, сообщает BBC.

Почти три тысячи членов Всекитайского собрания поддержали это решение. Двое выступили против, трое воздержались.

Одновременно парламент включил в конституцию Мысли Си Цзиньпина, поставив нынешнего китайского президента на один уровень с Мао Цзэдуном.

Правило ограничивать китайских правителей двумя пятилетними сроками было закреплено в конституции в 1990-е годы при Дэн Сяопине, который стремился избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао.

Второй срок Си Цзиньпина истекает в 2023 году. Вопреки традиции, на октябрьском съезде партии Си не назвал преемника, в чем многие увидели желание оставаться у власти пожизненно.

Си - сын репрессированного при Мао функционера. В юности его сослали в деревню, он жил в пещере и работал в поле, прежде чем вернуться в Пекин и взобраться по партийной лестнице на самый верх.

С приходом к власти он начал масштабную антикоррупционную кампанию, обернувшуюся чисткой партийных рядов. Он также подавляет инакомыслие и критику: за "Великим китайским файрволом" запрещены даже изображения Винни-Пуха, внешне напоминающего Си Цзиньпина.

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