Парламент Италии поддержал новое "популистское" правительство

В среду, 6 июня, палата депутатов парламента Италии выразила вотум доверия новому правительству Джузеппе Конте.
Как передает AFP, за коалиционное правительство проголосовали 350 депутатов, 236 высказались против и 35 воздержались.
Накануне верхняя палата итальянского парламента одобрила правительство премьер-министра Джузеппе Конте.
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Поддержка обеих палат парламента дает 53-летнему профессору права Конте, компромиссному премьеру от ультраправой Лиги и радикального Движения пяти звезд, мандат на реализацию его программы "правительства перемен".
Задачами "популистского" правительства заявлены сокращение налогов, увеличение расходов на социальное обеспечение и пересмотр бюджетных и миграционных правил Европейского Союза.
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