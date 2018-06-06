06 июня 2018, среда

Парламент Италии поддержал новое "популистское" правительство

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Парламент Италии поддержал правительство во главе с премьером Джузеппе Конте

Парламент Италии поддержал правительство во главе с премьером Джузеппе Конте

В среду, 6 июня, палата депутатов парламента Италии выразила вотум доверия новому правительству Джузеппе Конте.

Как передает AFP, за коалиционное правительство проголосовали 350 депутатов, 236 высказались против и 35 воздержались.

Накануне верхняя палата итальянского парламента одобрила правительство премьер-министра Джузеппе Конте.

Смотрите также

Поддержка обеих палат парламента дает 53-летнему профессору права Конте, компромиссному премьеру от ультраправой Лиги и радикального Движения пяти звезд, мандат на реализацию его программы "правительства перемен".

Задачами "популистского" правительства заявлены сокращение налогов, увеличение расходов на социальное обеспечение и пересмотр бюджетных и миграционных правил Европейского Союза.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове