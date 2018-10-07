Парламент Ингушетии не будет повторно рассматривать закон о границе с Чечней - СМИ

Парламент не будет повторно рассматривать решение

Информационное агентство РИА Новости сообщает, что Народное собрание Ингушетии не будет пересматривать закон об утверждении границ с Чечней.

Об этом сообщил помощник главы республики Артём Перехрист.

"Информации о планах парламента пересмотреть вопрос о соглашении у нас нет", - заявил Перехрист.

Ранее сообщалось, что парламент Ингушетии принял решение повторно рассмотреть договор об административной границе с Чечней.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.

В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ.

Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.

В свою очередь Конституционный суд официально стал на сторону митингующих.

Тем временем протестующие объявили свой митинг в центре Магаса бессрочным.