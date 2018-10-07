Парламент Ингушетии не будет повторно рассматривать закон о границе с Чечней - СМИ

Информационное агентство РИА Новости сообщает, что Народное собрание Ингушетии не будет пересматривать закон об утверждении границ с Чечней.
Об этом сообщил помощник главы республики Артём Перехрист.
"Информации о планах парламента пересмотреть вопрос о соглашении у нас нет", - заявил Перехрист.
Ранее сообщалось, что парламент Ингушетии принял решение повторно рассмотреть договор об административной границе с Чечней.
Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.
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В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ.
Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.
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В свою очередь Конституционный суд официально стал на сторону митингующих.
Тем временем протестующие объявили свой митинг в центре Магаса бессрочным.
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