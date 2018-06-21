Парламент Грузии одобрил назначение временного правительства

Бахтадзе будет три недели руководить временным правительством

Парламент Грузии утвердил новый состав правительства страны во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, сообщает телеканал Rustavi 2.

За новое правительство проголосовали 99 депутатов, шестеро высказались против.

Временное правительство, состоящее из исполняющих обязанностей действующих министров, будет работать три недели. Затем Бахтадзе должен представить парламенту план структурных изменений в Кабинете министров. После утверждения этих изменений премьер-министр представит парламенту новый состав правительства, которое снова должно будет заручиться поддержкой парламента.

Парламентская оппозиция не принимала участия в заседании, а ее представители назвали голосование фикцией.

Напомним, 14 июня правящая партия Грузинская мечта, а затем и большинство представило министра финансов 36-летнего Мамуку Бахтадзе кандидатом в премьер-министры. На следующий день президент Грузии поддержал 36-летнего министра финансов на пост премьера.

Вечером 13 июня предыдущий глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку под натиском протестующих, хотя ранее отказывался сложить полномочия.

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