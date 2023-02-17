Парламент Финляндии проголосует о вступлении в НАТО, не дожидаясь решения Турции и Венгрии

17 февраля, 21:07
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Флаг Финляндии (Фото:morianna / pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:morianna / pixabay)

Голосование в парламенте Финляндии по заявке о вступлении в НАТО запланировано на 28 февраля.

Об этом заявил на пресс-конференции глава парламентского комитета иностранных дел Юсси Халла-Ахо.

Парламент Финляндии принял решение проголосовать за вступление страны в НАТО, не дожидаясь, когда ее заявку одобрят Турция и Венгрия, чтобы когда все страны ратифицируют заявку Финляндии, все прочие формальности уже были соблюдены.

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Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила в телеинтервью, что если процедуры провести заранее, то после ратификации всеми странами «вступление в НАТО займет не больше нескольких часов».

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Финляндия

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