Парламент Эстонии разрешил лишать паспортов натурализованных граждан, воюющих в Украине на стороне России 20 июля, 17:32 Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

Парламент Эстонии 19 июля принял поправки к законодательству, которые дают правительству право по собственному усмотрению лишать гражданства людей, получивших его путем натурализации.

Об этом сообщает The Baltic Times.

За принятие закона проголосовали 52 члена Рийгикога, 17 были против.

Теперь человека могут лишить гражданства, если он пошел на государственную или военную службу или вступил в военную организацию иностранного государства. Это будут делать в случае, если эта служба предусматривает угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

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Также человек может лишиться гражданства, если он был осужден за преступления против человечества или преступления агрессии.

Согласно поправкам, людей, которые едут воевать в Украину на стороне России, могут лишить эстонского гражданства. Тех, кто защищает независимость и территориальную целостность Украины в составе украинских сил обороны, гражданство не будут лишать, потому что такая служба не угрожает безопасности Эстонии.

Однако государство не рекомендует гражданам Эстонии уходить воевать за любое иностранное государство, поскольку не может обеспечить защиту своих граждан в зонах военного конфликта.

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