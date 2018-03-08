Парламент Британии требует расследовать 14 резонансных смертей последних лет

Член парламента Иветт Купер обратилась к главе МВД Братании с требованием провести расследование 14 подозрительных смертей за последние годы

Глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер обратилась к главе министерства внутренних дел Амбер Радд с требованием провести тщательное расследование 14 подозрительных случаев смерти, которые произошли за последние годы на британской территории. Об этом сообщает BBC.

Члены парламента требуют провести расследования смертей Мэтью Панчера, эксперта по радиации, британского бизнесмена Скота Янга и его партнеров, российского бизнесмена Бориса Березовского, бизнесмена Александра Перепиличного, специалиста из Британского центра правительственной связи (GCHQ) Гарета Уильямса, грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, основателя нефтяной компании ЮКОС и партнера Михаила Ходорковского Юрия Голубева, журналиста The Times Дэниела МакГрори, постоянного представителя России в Международной морской организации (IMO) Игоря Пономарева, Стивена Кертиса – британского поверенного, который помог Березовскому и Патаркацишвили вывести из России в Британии миллиард фунтов и юриста Стивена Мосса.

Ранее данные случаи были расследованы американским изданием BuzzFeed, которое заявляло, что к этим смертям могли быть причастны российские спецслужбы или мафиозные группировки.

Британская полиция не сочла эти смерти подозрительными.

Напомним, что недавно мировое сообщество потрясло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Великобритания. На данный момент пострадавшие находятся в коме.

В 2004 году в России Скрипаль был осужден по обвинению в государственной измене за шпионаж на стороне Великой Британии. В 2010 году Скрипаля и еще троих осужденных за госизмену россиян обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США.

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