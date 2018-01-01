Парламент Британии проведет экстренные дебаты из-за решения Мэй отменить голосование по Brexit Сегодня, 09:42 110 Цей матеріал також доступний українською На экстренные дебаты по Brexit согласилась оппозиция и члены правящей партии

Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты из-за решения премьер-министра Терезы Мэй отложить голосование по соглашению о выходе из ЕС (Brexit).

Об этом заявил спикер парламента после запроса Лейбористской партии, пишет Reuters.

"Не может быть правильным, что правительство может в одностороннем порядке изменить механизмы, когда оно согласилось на график", - сказал лидер лейбористов Джереми Корбин.

Он также назвал неправильным то, что Палата общин не имеет возможности выразить свою волю.

Отмечается, что срочную дискуссию в парламенте поддержали как законодатели от Лейбористской партии, так и от правящей Консервативной партии.

Накануне британский премьер Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit. Депутаты должны были утвердить соглашение о выходе Британии из ЕС, ранее одобренное Брюсселем.

Ранее стало известно, что суд ЕС подтвердил право Лондона отказаться от Brexit в одностороннем порядке.

Как сообщалось, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Теперь его должны поддержать власти страны.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.