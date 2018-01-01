Парламент Британии проголосует за соглашение по Brexit до 21 января Сегодня, 15:17 3 Цей матеріал також доступний українською В британском правительстве предлагают проголосовать за соглашение по Brexit до 21 января

В британском правительстве предложат Палате общин проголосовать за соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС до 21 января.

Пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй сказал, что дебаты по соглашению будут восстановлены на том моменте, на котором они остановились вчера, сообщает Sky News.

Это означает, что у депутатов будет два дня для обсуждения перед тем, как проголосовать.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.