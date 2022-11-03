Парламент Болгарии разблокировал поставки военной помощи Украине

3 ноября, 18:26
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Флаг Болгарии (Фото:sapviktor/pixabay.com)

Флаг Болгарии (Фото:sapviktor/pixabay.com)

Национальная ассамблея Болгарии в четверг, 3 ноября, поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

Об этом сообщает БГНЕС.

За документ, инициированный партиями ГЕРБ-СДС и Демократической Болгарией, проголосовало подавляющее большинство парламентариев — 175, в том числе партия бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Болгарии Стефана Янева Bulgarian Rise.

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Против высказались 49, в том числе пророссийские Возрождение и Болгарская социалистическая партия, еще три воздержались.

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Резолюция означает, что теперь правительство Болгарии должно в течение 30 дней подать проект решения о поставках оружия Украине в парламент.

При обсуждении документа депутат проевропейской партии Продолжаем перемены Даниэль Лорер назвал циничным хранение в Болгарии большого количества советского вооружения в качестве обоснования необходимости гарантировать безопасность страны.

Лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова в свою очередь повторила позицию политсилы: поставки оружия Украине могут превратить Болгарию в сторону конфликта.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Болгария Военная помощь Война России против Украины Украина-Болгария

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