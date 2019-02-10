Парламент Болгарии проверит информацию о попытке отравления Новичком предпринимателя Емельяна Гебрева Сегодня, 04:44 11 Цей матеріал також доступний українською theins.ru Емельян Гебрев theins.ru

Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб парламента Болгарии проведет слушания после публикации информации о попытке отравления болгарского предпринимателя владельца оружейной компании Емко Емельяна Гебрева.

Руководитель фракции ГЕРБ Цветан Цветанов заявил, что слушания пройдут в четверг. 14 февраля, передает Укринформ.

"Надеюсь, что болгарские, британские и европейские правоохранительные структуры активно работают в рамках расследования этого случая", - заявил Цветанов.

Ранее сообщалось, что третий участник отравления в Солсбери с вымышленным именем "Сергей Вячеславович Федотов" пытался убить Новичком болгарского оружейника Емельяна Гебрева.

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит лишь два возможных мотива: его компания производила поставки оружия в Украину, а также Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.





