Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на должность премьер-министра в первом туре голосования.
Как сообщает Радио Азатутюн, Пашинян был единственным кандидатом. Его выдвинула парламентская фракция Елк.
Три парламентские фракции отказались от голосования, а фракция Елк воздержалась. В итоге кандидатуру Пашиняна не поддержал ни один депутат, один депутат проголосовал против, 11 воздержались.
Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.
Согласно конституции Армении, у парламента есть две недели с момента отставки Пашиняна, чтобы избрать нового главу кабинета министров. На это дается две попытки. Если премьер не будет избран, то законодательный орган распустят, а в стране назначат внеочередные парламентские выборы. Но до этого парламент должен принять два важных документа: новый избирательный кодекс страны и закон об амнистии.
2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны. В этой связи премьер-министр Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.
Люди перекрыли входы в парламент, и депутаты не могли выйти из здания Национального собрания, а после протестующие ворвались на территорию парламента.
В итоге шесть министров армянского правительства были отправлены в отставку.
19 октября Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра, чтобы в декабре провести досрочные парламентские выборы.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования