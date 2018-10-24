Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

Кандидатуру Пашиняна не поддержал ни один депутат

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на должность премьер-министра в первом туре голосования.

Как сообщает Радио Азатутюн, Пашинян был единственным кандидатом. Его выдвинула парламентская фракция Елк.

Три парламентские фракции отказались от голосования, а фракция Елк воздержалась. В итоге кандидатуру Пашиняна не поддержал ни один депутат, один депутат проголосовал против, 11 воздержались.

Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.

Согласно конституции Армении, у парламента есть две недели с момента отставки Пашиняна, чтобы избрать нового главу кабинета министров. На это дается две попытки. Если премьер не будет избран, то законодательный орган распустят, а в стране назначат внеочередные парламентские выборы. Но до этого парламент должен принять два важных документа: новый избирательный кодекс страны и закон об амнистии.

2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны. В этой связи премьер-министр Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.

Люди перекрыли входы в парламент, и депутаты не могли выйти из здания Национального собрания, а после протестующие ворвались на территорию парламента.

В итоге шесть министров армянского правительства были отправлены в отставку.

19 октября Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра, чтобы в декабре провести досрочные парламентские выборы.