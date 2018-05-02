Парламент Армении не смог собраться на заседание из-за акций протеста

В Армении парламент не смог собраться на заседание в среду из-за неявки депутатов.

Как сообщает Интерфакс, перед началом встречи зарегистрировалось 33 депутата, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 53 депутатов.

Ранее лидер парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что члены фракции пытаются обеспечить кворум, хотя в Ереване продолжаются акции протеста и сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна начали перерывать движение по автодорогам в Ереване.

Представитель второй по численности парламентской силы - оппозиционной фракции Процветающая Армения Ваге Энфиаджян заявил, что депутаты их фракции объявляют бойкот работе парламента.

С утра в Ереване и стране перекрыты ряд автодорог. В настоящее время перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт Завртноц. Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

В Ереване почти прекращено автомобильное движение, также нарушена работа метрополитена.

Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Закрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Сотрудники ереванского международного аэропорта Звартноц также присоединились к акции протеста.

Лидер протестов Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать все дороги до 17:00 по местному времени.

1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.