Парламент Армении не смог собраться на заседание из-за акций протеста

В Армении парламент не смог собраться на заседание в среду из-за неявки депутатов.
Как сообщает Интерфакс, перед началом встречи зарегистрировалось 33 депутата, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 53 депутатов.
Ранее лидер парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что члены фракции пытаются обеспечить кворум, хотя в Ереване продолжаются акции протеста и сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна начали перерывать движение по автодорогам в Ереване.
Представитель второй по численности парламентской силы - оппозиционной фракции Процветающая Армения Ваге Энфиаджян заявил, что депутаты их фракции объявляют бойкот работе парламента.
С утра в Ереване и стране перекрыты ряд автодорог. В настоящее время перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт Завртноц. Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.
В Ереване почти прекращено автомобильное движение, также нарушена работа метрополитена.
Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Закрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.
Сотрудники ереванского международного аэропорта Звартноц также присоединились к акции протеста.
Лидер протестов Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать все дороги до 17:00 по местному времени.
1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.
После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.
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