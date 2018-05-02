Парламент Армении назначил новую дату голосования за кандидатуру премьер-министра

Парламент Армении снова попытается проголосовать за кандидатуру премьер-министра страны 8 мая.

Об этом заявил спикер армянского парламента Ара Баблоян, сообщает Интерфакс.

По его словам, для выборов нового премьера депутаты соберутся на специальное заседание.

Пока никто не выдвинул свою кандидатуру на этот пост.

Напомним, 1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.

С утра 2 мая в Ереване и стране перекрыт ряд автодорог. Сейчас перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт, Завртноц. Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

В Ереване почти прекращено автомобильное движение, также нарушена работа метрополитена.

Перекрыто автотрассы, ведущие в Ереван. Закрыто входы в здания ряда госведомств, в частности Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Работники ереванского международного аэропорта Звартноц также присоединились к акции протеста.

Кроме того, активисты заняли мэрию второго по величине города страны Гюмри.

Лидер протестов Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать все дороги до 17:00 по местному времени.