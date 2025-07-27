На одном из крупнейших вокзалов Парижа заблокировали движение почти на два часа из-за чемодана

Администрация сначала пыталась найти владельца через объявление, но он не появился (Фото: википедия)

Утром 26 июля, в разгар туристического сезона, железнодорожный вокзал Монпарнас в Париже временно прекратил работу из-за брошенного багажа, что привело к полной остановке движения поездов до и с вокзала почти на два часа.

Об этом сообщает Le Figaro.



Инцидент произошел около 09:50, когда в вагоне скоростного поезда из Кемпе (Бретань) был обнаружен забытый чемодан. Администрация сперва пыталась найти владельца через объявление, но он не появился. В результате была вызвана минно-взрывная служба, а сам вокзал эвакуирован.

Реклама

Движение возобновили около 11:30, но поезда в Бордо, Ренн и Тулузу отправились с задержкой до 1 ч. 40 мин.

Вечером 25 июля подобная ситуация произошла на вокзале Лиона: из-за подозрительного багажа некоторые поезда задержались более чем на четыре часа.



