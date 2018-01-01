Париж готовится к протестам "желтых жилетов": на улицах размещена бронетехника, закрыта граница с Бельгией Сегодня, 11:01 218 Цей матеріал також доступний українською Париж готовится к протестам "желтых жилетов"

В столице Франции Париже власти готовятся к новой акции протеста так называемых "желтых жилетов", в городе приняты беспрецедентные меры безопасности.

Как сообщает Радио Свобода, порядок на улицах Парижа обеспечивают восемь тысяч полицейских - значительно больше, чем в предыдущие дни. По всей Франции дежурство несут 89 тысяч полицейских.

Закрыты Эйфелева башня, Лувр и другие музеи, популярные торговые центры.

Также укреплены подступы к президентскому дворцу, а у здания парламента размещены бронированные машины.

Кроме того, по информации бельгийского издания LaLibre, ночью была закрыта для автомобилей граница между Францией и Бельгией, в частности пункт пересечения на трассе E19 / A7.

Ограничение было введено с 10 вечера до 5 утра с целью не допустить передвижения в Бельгию экстремистов и преступников, которые уже проявили агрессию во время беспорядков в Париже под лозунгом акции "желтых жилетов".

Утром возле Триумфальной арки в Париже уже собрались несколько сотен демонстрантов. Столкновений с полицией пока не зафиксировано.

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

Во время одной из акций протеста протестующие повредили Триумфальную арку.

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Огонь и ярость. Масштабные протесты в Париже в 20 фото

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