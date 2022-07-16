Фото недели. Эйфелева башня в Париже засияла украинскими цветами 16 июля, 15:17 «Украинский» эпизод празднований в Париже, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

14 июля Франция отмечала национальный праздник — День взятия Бастилии. Вечером в центральной части Парижа состоялся грандиозный фейерверк, а символ города — Эйфелева башня — стала частью иллюминированного шоу.



В какое-то мгновение башня засияла сине-желтыми цветами флага Украины — в знак поддержки французским народом украинцев, ведущих борьбу против российских оккупантов.

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Как сообщал НВ, в это время звучала песня Stefania, с которой украинская группа Kalush Orchestra победила на международном песенном конкурсе Евровидение 2022.

Агентство Reuters представляет фото празднований.

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Инфографика: REUTERS/Benoit Tessier

День взятия Бастилии отмечается ежегодно 14 июля. Штурм крепости-тюрьмы Бастилия в этот день в 1789 году является символом свободы, единства нации и примирения всех французов.

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