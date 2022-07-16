Фото недели. Эйфелева башня в Париже засияла украинскими цветами
«Украинский» эпизод празднований в Париже, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
14 июля Франция отмечала национальный праздник — День взятия Бастилии. Вечером в центральной части Парижа состоялся грандиозный фейерверк, а символ города — Эйфелева башня — стала частью иллюминированного шоу.
В какое-то мгновение башня засияла сине-желтыми цветами флага Украины — в знак поддержки французским народом украинцев, ведущих борьбу против российских оккупантов.
Как сообщал НВ, в это время звучала песня Stefania, с которой украинская группа Kalush Orchestra победила на международном песенном конкурсе Евровидение 2022.
Агентство Reuters представляет фото празднований.
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День взятия Бастилии отмечается ежегодно 14 июля. Штурм крепости-тюрьмы Бастилия в этот день в 1789 году является символом свободы, единства нации и примирения всех французов.
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