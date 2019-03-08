Париж, Берлин, Мадрид. В европейских столицах прошли демонстрации к 8 марта Сегодня, 19:57 328 Цей матеріал також доступний українською Juan Medina/Reuters В демонстрациях приняли участие тысячи женщин Juan Medina/Reuters

В пятницу, 8 марта, в столицах европейских городов прошли массовые демонстрации, посвященные правам женщин.

Как сообщает Reuters, в Мадриде прошло сразу две акции. Одна из них была против гендерного насилия, а вторая посвящена теме патриархального общества.

В полночь в центре Мадрида женщины провели акцию, во время которой стучали кастрюлями и сковородками. Позже по городу проехали около 200 женщин-велосипедисток.

В Париже активисты Amnesty international собрались у посольства Саудовской Аравии с призывами освободить заключенных активисток в Саудовской Аравии, в том числе тех, которые боролись за право женщин на управление авто.

В Лондоне известные деятели культуры и бывшие политики-женщины провели панельную дискуссию о проблемах, которые поднимают женщины по всему миру.

Демонстрации 8 марта в столицах европейских стран Демонстрации за права женщин. 8 марта 2019 года

Демонстрация состоялась и в Берлине.

Марш за права Женщин также прошел в Киеве.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Берлине впервые Международный женский день стал выходным.