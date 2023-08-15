HIMARS, Abrams и F-50. Польша провела самый масштабный военный парад со времен холодной войны — фоторепортаж

15 августа, 23:01
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Военный парад в Польше 15 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Военный парад в Польше 15 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В Варшаве в День Вооруженных сил Польши во вторник, 15 августа, прошел самый масштабный военный парад со времен холодной войны и первый с 2019 года. В этот день 103 года назад Польша одержала победу над советскими войсками в Варшавской битве.

Как сообщает агентство Reuters, во время парада через столицу Польши прошли 2000 военнослужащих из Польши и других стран НАТО. В параде также участвовали 200 единиц военной техники и 92 самолета. Среди техники на параде были американские танки M1A1 Abrams, южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9, РСЗО HIMARS, системы ПВО Patriot и польские БМП Borsuk, а также вертолеты Black Hawk и самолеты F-16 и FA-50.

Видео дня

https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1691449726754017281
https://twitter.com/DGWdowodztwo/status/1691441386653138945

Польский президент Анджей Дуда в своей речи заявил, что последние восемь лет были временем восстановления польской армии. Он также сказал, что в том числе благодаря Польше Украина продолжает защищаться от полномасштабной российской агрессии, а благодаря защитникам Украины Польша сейчас в большей безопасности.

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«Если кто-то этого не понимает, критикует наше участие и поддержку, значит, он ничего не понимает. Он не понимает, на чем основана безопасность Польши», — подчеркнул Дуда.

Американские военнослужащие едут на танках Abrams и другой военной технике на параде (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Американские военнослужащие едут на танках Abrams и другой военной технике на параде / Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Польские военные на танках K2 производства Южной Кореи (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Польские военные на танках K2 производства Южной Кореи / Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Американские F-35 и польские F-16 на параде (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Американские F-35 и польские F-16 на параде / Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Президент Польши Анджей Дуда во время парада (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Президент Польши Анджей Дуда во время парада / Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Польские военные едут на самоходной РСЗО (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Польские военные едут на самоходной РСЗО / Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Польский спецназ на параде (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Польский спецназ на параде / Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Польские военные на танках K2 (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Польские военные на танках K2 / Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Польский правительственный Boeing 737 и истребители F-16 (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Польский правительственный Boeing 737 и истребители F-16 / Фото: REUTERS/Kacper Pempel
REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Военная техника Парад Военный парад Украина-Польша Анджей Дуда Поддержка Украины

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