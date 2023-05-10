Нечего показать, кроме потерь. Слабость РФ, никаких побед и раздор в окружении диктатора: западные СМИ о блеклом параде Путина 10 мая, 11:11 Сюжет NV Премиум VIP-трибуна на параде в Москве, 9 мая 2023 (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

51 единица техники на параде в Москве против 131 в прошлом году: такое празднование 9 мая вместе с новой порцией лживых заявлений Владимира Путина лишь разоблачило слабость России и ее армии, пишут мировые СМИ.

NV собрал несколько самых интересных фрагментов из материалов иностранных СМИ о том, что выявило празднование Дня победы 2023 года в Москве.

Немецкая Süddeutsche Zeitung подчеркивает гротескность заявлений Владимира Путина в День победы, отмечая, что «тиран на полном серьезе рекомендует себя миру как хранителя международного порядка».

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Обозреватель немецкого общественного вещателя ZDF констатирует, что парад 2023 года «выдает слабость России». «Обычно 9 мая Россия демонстрирует военную силу. Но в этот раз все по-другому. Путинский режим не может даже поддерживать видимость [такой силы]», — отмечает Нина Нибергаль. ZDF также цитирует Нико Ланге, эксперта по российской тематике, по словам которого парад показал, что России «либо не хватает техники, либо она нужна в другом месте». По мнению Ланге, 9 мая также отразило давнюю проблему Путина: он не способен на дальнейшую эскалацию. «А еще ему нечего было показать, кроме потерь. Он ничего не добился в военном плане, — подводит эксперт итоги Дня победы в РФ. — Очевидно, праздновать нечего».