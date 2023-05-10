Один танк на параде. Разведка Британии предположила, почему Кремль показал 9 мая так мало техники

10 мая, 09:20
Поделиться:
Старый танк Т-34 был единственным танком на параде в Москве 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Старый танк Т-34 был единственным танком на параде в Москве 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Россия могла бы вывезти больше бронетехники на парад в Моксве 9 мая, но Кремль побоялся критики внутри страны, считают в Минобороны Великобритании.

Об этом говорится в сводке разведки за среду, 10 мая.

Там заявили, что парад на Красной площади в этом году подчеркнул проблемы с материально-техническим обеспечением и стратегическими коммуникациями, с которыми сталкивается РФ после 15 месяцев полномасштабной войны против Украины.

Видео дня

В то же время британцы считают, что Москва, несмотря на большие потери, могла бы показать больше бронетехники, а не единственный старый танк Т-34.

Читайте также:

Российский диктатор Владимир Путин встречается с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS) «Купил гостей». Путин очень дорого будет рассчитываться за шоу 9 мая с политиками, которые его унижали — Кошель

«Власти, вероятно, воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики по приоритетности парадов над боевыми действиями», — предполагают они.

Также в разведке заявили, что большинство из 8 тысяч военных, принявших участие в мероприятии, были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений. Только контингенты железнодорожных войск и военной полиции входят в формирования регулярных войск РФ.

В Москве 9 мая прошел самый короткий и самый «урезанный» парад за последние полтора десятилетия: он длился 45 минут, авиационную часть отменили, в механизированной колонне на Красной площади не было ни одного танка, кроме раритетного Т-34, а в параде приняло участие наименьшее количество войск за 15 лет.

Путин в речи на Красной площади не озвучил никаких решений о войне против Украины и повторил многочисленные исторические и идеологические клише российской пропаганды.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Москва Бронетехника Красная площадь Российские танки 9 мая парад 9 мая

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X