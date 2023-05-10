Один танк на параде. Разведка Британии предположила, почему Кремль показал 9 мая так мало техники 10 мая, 09:20 Старый танк Т-34 был единственным танком на параде в Москве 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Россия могла бы вывезти больше бронетехники на парад в Моксве 9 мая, но Кремль побоялся критики внутри страны, считают в Минобороны Великобритании.

Об этом говорится в сводке разведки за среду, 10 мая.

Там заявили, что парад на Красной площади в этом году подчеркнул проблемы с материально-техническим обеспечением и стратегическими коммуникациями, с которыми сталкивается РФ после 15 месяцев полномасштабной войны против Украины.

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В то же время британцы считают, что Москва, несмотря на большие потери, могла бы показать больше бронетехники, а не единственный старый танк Т-34.

«Власти, вероятно, воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики по приоритетности парадов над боевыми действиями», — предполагают они.



Также в разведке заявили, что большинство из 8 тысяч военных, принявших участие в мероприятии, были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений. Только контингенты железнодорожных войск и военной полиции входят в формирования регулярных войск РФ.

В Москве 9 мая прошел самый короткий и самый «урезанный» парад за последние полтора десятилетия: он длился 45 минут, авиационную часть отменили, в механизированной колонне на Красной площади не было ни одного танка, кроме раритетного Т-34, а в параде приняло участие наименьшее количество войск за 15 лет.

Путин в речи на Красной площади не озвучил никаких решений о войне против Украины и повторил многочисленные исторические и идеологические клише российской пропаганды.

