Папу римского Франциска выписали из больницы 1 апреля, 12:01 Папа римский Франциск покинул больницу 1 апреля (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папу римского Франциска выписали из больницы, куда его доставили с респираторной инфекцией. Он провел там три дня.

Об этом сообщает VaticanNews.

Понтифик покинул больницу в субботу, 1 апреля. Журналисты заметили его на переднем сиденье белого автомобиля возле больницы имени Джемелли.

В Ватикане подтвердили, что папа Франциск будет на площади Святого Петра на мессе в Вербное воскресенье по случаю начала страстной недели, пишет SkyNews.

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Фото: REUTERS/Yara Nardi

29 марта СМИ сообщили, что у понтифика начались «проблемы с сердцем и затрудненное дыхание». Позже Святой престол подтвердил, что его госпитализировали с бронхитом инфекционного происхождения.

Представитель Ватикана Маттео Бруни рассказал, что уже вечером 30 марта папа Франциск ел пиццу вместе с медперсоналом, личными помощниками и ватиканскими жандармами. А на следующий день посетил пациентов отделения детской онкологии, где окрестил недельного младенца.