Папу римского Франциска выписали из больницы
Папа римский Франциск покинул больницу 1 апреля (Фото:REUTERS/Yara Nardi)
Папу римского Франциска выписали из больницы, куда его доставили с респираторной инфекцией. Он провел там три дня.
Об этом сообщает VaticanNews.
Понтифик покинул больницу в субботу, 1 апреля. Журналисты заметили его на переднем сиденье белого автомобиля возле больницы имени Джемелли.
В Ватикане подтвердили, что папа Франциск будет на площади Святого Петра на мессе в Вербное воскресенье по случаю начала страстной недели, пишет SkyNews.
29 марта СМИ сообщили, что у понтифика начались «проблемы с сердцем и затрудненное дыхание». Позже Святой престол подтвердил, что его госпитализировали с бронхитом инфекционного происхождения.
Представитель Ватикана Маттео Бруни рассказал, что уже вечером 30 марта папа Франциск ел пиццу вместе с медперсоналом, личными помощниками и ватиканскими жандармами. А на следующий день посетил пациентов отделения детской онкологии, где окрестил недельного младенца.