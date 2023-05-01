Папа римский заявил, что хотел бы встретиться с патриархом Кириллом 1 мая, 05:43 Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск заявил, что хотел бы провести встречу с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Об этом сообщает PAP.

Понтифик заявил, что это необходимо сделать, так как их встреча не состоялась из-за российского вторжения в Украину.

"Я общался с Патриархом Кириллом только один раз с начала войны, 40 минут в Zoom", – заявил Франциск.

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Франциск заявил, что общается с главой РПЦ через митрополита Антония, являющегося новым главой "отдела внешних церковных связей Московского патриархата".