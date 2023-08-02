Папа римский заявил, что Европа не ищет «креативные пути» для окончания войны России против Украины

2 августа, 17:40
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Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа римский Франциск сомневается в правильности действий Европы для обеспечения мира в Украине и во всем мире. Он считает, что западные страны не показывает «креативные пути» для окончания российской агрессии.

Об этом сообщает Vatican News.

«С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: Куда ты плывешь, если не показываешь миру пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, которые вызывают столько кровопролития?» — сказал понтифик во время апостольской поездки в Португалию.

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Папа римский добавил, что мечтает о Европе, «которая использует свои огромные таланты для урегулирования конфликтов».

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Он также осудил рост инвестиций в производство оружия, отметив, что это приводит к «истощению аутентичного человеческого капитала: образования, здравоохранения, государства всеобщего благосостояния».

Ранее Папа римский осудил выход России из Черноморской зерновой инициативы и массированные воздушные удары по украинской зерновой инфраструктуре в портах.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Европа Российская агрессия Папа римский Папа Римский Франциск

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