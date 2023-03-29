Папа римский госпитализирован с респираторной инфекцией

29 марта, 22:56
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Папа Римский (Фото:Alessandro Di Meo/Pool via REUTERS)

Папа Римский (Фото:Alessandro Di Meo/Pool via REUTERS)

Папа римский Франциск прибыл в больницу для обследования, сообщил его пресс-секретарь Маттео Бруни. Об этом пишет агентство Reuters.

Ранее в среду, 29 марта, 86-летний понтифик присутствовал на еженедельной аудиенции в Ватикане.

Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщает, что у папы возникли «проблемы с сердцем и затрудненное дыхание», ему рекомендовали пройти кардиологический осмотр. Издание также пишет, что мероприятия с участием папы в четверг и пятницу были отменены.

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Позже Святой Престол официально сообщил, что у папы респираторная инфекция (не COVID-19), которая требует нескольких дней стационарного лечения. В Ватикане подтвердили, что понтифик жаловался на трудности с дыханием.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Больница Папа римский Ватикан Папа Римский Франциск

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