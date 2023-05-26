Папа римский назвал «политической проблемой» освобождение захваченных украинских территорий 26 мая, 18:35 Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск назвал освобождение временно захваченных страной-агрессором Россией украинских территорий «политической проблемой». Свое мнение он высказал в интервью Telemundo.

Журналист задал вопрос, просил ли президент Владимир Зеленский папу римского поддержать украинскую формулу мира. Папа сказал, что «тон разговора был не таким» и глава украинского государства попросил «об очень большой услуге» — попытаться помочь украинским детям, которых страна-агрессор незаконно вывезла в Россию.



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«Они не так мечтают о мирных переговорах, потому что украинский блок на самом деле очень силен: вся Европа, США… Другими словами, они обладают очень большой собственной силой… Что его очень беспокоит и с чем он просит сотрудничества, так это с попыткой вернуть этих детей в Украину», — добавил папа римский.



На вопрос о том, должна ли Россия вернуть захваченные украинские территории для достижения мира, понтифик ответил, что это «политическая проблема». По его утверждению, мир наступит «в тот день, когда они [Украина и страна-агрессор] смогут говорить друг с другом напрямую или через посредников».

Папа римский ранее отказывался прямо критиковать страну-агрессора Россию и главу кремлевского режима Путина за агрессию, утверждая, что это «очевидно».

Президент Владимир Зеленский 13 мая встретился в Ватикане с папой римским Франциском и попросил осудить российские преступления в Украине, а также рассказал об украинской формуле мира и подчеркнул, что это единственный действенный алгоритм достижения справедливого мира.

Во время недавнего интервью Зеленский повторил, что вести переговоры с главой российского режима Путиным сейчас невозможно: «На сегодняшний день он террорист, который еще и не держит слова».

После визита в Венгрию 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в секретной «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

Чиновник, близкий к Офису президента, сказал CNN, что Украина ничего не знает об этой «миссии». По данным СМИ, Ватикан может отправить в Киев и Москву посланников для обсуждения возможности «начала переговоров о перемирии» со страной-агрессором Россией.