«У него ограниченные знания о России». Как пророссийское лобби в Ватикане «торпедирует» миротворческие инициативы Папы Римского — интервью

30 августа, 17:10
NV Премиум
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Папа Римский Франциск во время аудиенции в Ватикане, 30 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа Римский Франциск во время аудиенции в Ватикане, 30 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Автор: Алексей Тарасов

Кирилл Говорун, архимандрит, доктор философских наук, объяснил в интервью Radio NV, как Папа Римский Франциск продолжает свои неудачные попытки прекращения войны РФ против Украины и на чем базируется логика его неоднозначных заявлений.

 — Появилась новость, комментарий от спикера кремлевского диктатора Путина. Песков, конечно, сказал о том, что Папа Римский хорошо знает историю, называя Россию «великой». То есть мы уже видим, как Россия это использует. Зачем Папе Римскому было говорить то, что он сказал?

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— Действительно, не только Песков, но я вижу, что и другие россияне, которые за Путина, и за войну, сейчас начали комментировать одобрительно эту реплику понтифика. И, собственно, они продолжают ту традицию манипулирования, злоупотребления его словами, которой уже много лет и много времени. Например, были истории, когда Папа общался тоже, кстати, через Zoom, через телемост с московским патриархом. И потом его слова по-своему интерпретировали в Москве. Он уже до этого, так сказать, имел такой опыт. И, кстати, это для него был такой опыт достаточно травматический. Потом он делился этим.

Теги:   Россия Ватикан Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины Папа Римский Франциск

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