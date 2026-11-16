Папа Римский Лев XIV прокатился в кабине пилотов вертолета ВВС Перу — видео
Папа Римский Лев выходит из вертолета (Фото: REUTERS/Yara Nardi)
Во время визита в Перу Папа Римский Лев XIV совершил полет в кабине пилотов на военном вертолете ВВС страны.
Об этом сообщают ряд изданий и агентств, в частности Reuters, Fox News и Independent. Кадры были опубликованы на официальной странице ВВС Перу.
«С профессионализмом, честью и глубокой преданностью экипажи ВВС Перу доставили Его Святейшество Папу Льва XIV в Санта-Крус, сопровождая его в этом историческом путешествии», — говорится в публикации, где также отмечается, что «этот полет наполняет гордостью и эмоциями».
Понтифик сидел между двумя пилотами прямо в кабине вертолета. Он надел авиационную гарнитуру и наблюдал за пейзажами из окна, общаясь с экипажем.
«Для наших авиаторов — привилегия везти на борту послание веры, надежды и мира», — подытожили в публикации.
Маршрут пролегал в районе между Чиклайо и Санта-Крус-де-Сукчабамбой.
Визит Папы проходил в рамках 12-дневного турне по Южной Америке.
В то же время эта поездка имела и личный контекст: Лев XIV много лет служил в Перу, был епископом Чиклайо и получил гражданство Перу в 2015 году.