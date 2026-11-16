Во время визита в Перу Папа Римский Лев XIV совершил полет в кабине пилотов на военном вертолете ВВС страны.

Об этом сообщают ряд изданий и агентств, в частности Reuters, Fox News и Independent. Кадры были опубликованы на официальной странице ВВС Перу.

«С профессионализмом, честью и глубокой преданностью экипажи ВВС Перу доставили Его Святейшество Папу Льва XIV в Санта-Крус, сопровождая его в этом историческом путешествии», — говорится в публикации, где также отмечается, что «этот полет наполняет гордостью и эмоциями».

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Понтифик сидел между двумя пилотами прямо в кабине вертолета. Он надел авиационную гарнитуру и наблюдал за пейзажами из окна, общаясь с экипажем.

«Для наших авиаторов — привилегия везти на борту послание веры, надежды и мира», — подытожили в публикации.

Маршрут пролегал в районе между Чиклайо и Санта-Крус-де-Сукчабамбой.

Визит Папы проходил в рамках 12-дневного турне по Южной Америке.

В то же время эта поездка имела и личный контекст: Лев XIV много лет служил в Перу, был епископом Чиклайо и получил гражданство Перу в 2015 году.