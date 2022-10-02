Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому и призвал к мирным переговорам 2 октября, 16:14 Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому (Фото:Vatican Media / Handout via REUTERS)

Папа Римский Франциск в воскресной проповеди обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.



Как пишет Vatican News, Папа призвал Путина «остановить спираль насилия и смерти» в Украине, а Зеленского попросил быть открытым для «серьезных предложений по миру».

«Мой призыв прежде всего обращен к президенту Российской Федерации, с мольбой остановить, также и из любви к своему народу, эту спираль насилия и смерти. С другой стороны, огорченный огромными страданиями украинского населения по причине агрессии, направляю такой же полный доверия призыв к президенту Украины быть открытым к серьезным мирным предложениям», — сказал понтифик.

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Он заявил, что переговоры не должны навязываться силой, а принятые решения должны быть справедливыми и стабильными и соответствовать принципу суверенитета и территориальной целостности.

«Сколько крови еще должно пролиться, чтобы мы поняли, что война никогда не является решением, а только уничтожением?.. Повторяю призыв, чтобы немедленно достичь прекращения огня. Пусть замолчит оружие, и будем искать условия для того, чтобы начать переговоры, способные привести к решениям, которые не навязаны силой, а согласованы, справедливы и стабильны. Такими они будут, если будут основываться на уважении к священной ценности человеческой жизни, а также к суверенитету и территориальной целостности каждой страны», — сказал Франциск.

Папа также обратился ко всем активным деятелям международной жизни и политическим лидерам с просьбой сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне.

«Пусть же после семи месяцев боевых действий будут введены в действие все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, не применялись до сих пор, чтобы положить конец этой огромной трагедии. Война сама по себе ошибка и ужас», — заявил он.

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Кроме того, папа Франциск выразил озабоченность обострением войны в Украине. Он осудил аннексию Россией украинских территорий и ядерную эскалацию.

«Я решительно осуждаю серьезную ситуацию, которая в последние дни создалась из-за очередных действий, противоречащих принципам международного права. Она действительно усиливает угрозу ядерной эскалации, вплоть до опасения неконтролируемых и катастрофических последствий на мировом уровне», — сказал Папа.

Он также выразил соболезнования многочисленным жертвам войны России против Украины, среди которых немало детей.

«Меня глубоко мучают реки крови и слез, пролитые в течение этих месяцев. Я огорчен тысячами жертв, особенно среди детей, и большими разрушениями, оставившими без домов многих людей и семей, что несет угрозу холода и голода на больших территориях. Определенные поступки никогда нельзя оправдать никогда. Это ужасно, что мир изучает географию Украины через такие названия, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другие местности, ставшие местами невыразимых страданий и страха. Что уж говорить о том факте, что мир снова стоит перед ядерной угрозой? Это абсурд», — заявил Папа.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину Папу Римского несколько раз критиковали за действия или слова о войне. Сначала Франциск сказал, что беженцев из Украины в мире принимают лучше, чем из других стран.

Перед католической Пасхой в Ватикане решили организовать символическое примирение украинцев и россиян: во время крестного пути в Колизее крест несли украинка и россиянка. Идея встретила бурное возмущение в обществе среди верующих, а также украинских дипломатов.

24 августа Папа Римский Франциск заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина, последовательница российской нацистской идеологии Дарья Дугина, которую при доподлинно неизвестных обстоятельствах взорвали в Подмосковье, является «невинной жертвой войны». Это также спровоцировало дипломатический скандал между Ватиканом и Киевом.

30 августа Ватикан отреагировал на критику — там подчеркнули, что слова Папы следует трактовать как голос ценностей, а не политическую позицию.

Кроме того, Папа долго избегал прямого обвинения России в войне в Украине. В оправдательном заявлении по Дугиной Ватикан впервые с 24 февраля публично озвучил, что именно РФ начала войну в Украине.