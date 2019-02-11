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Папа Римский призвал мир активнее бороться с торговлей людьми

Сегодня, 03:24
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ЕРА

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров активнее противостоять торговле на планете.

Во время воскресной молитвы Франциск также помянул всех жертв таких преступлений, передает Prensa Latina.

Папа также напомнил, что два дня назад отмечался Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

"Девиз Вместе против торговли людьми, с которым это мероприятие проводилось в этом году, побуждает нас объединить усилия, чтобы преодолеть этот вызов", - заявил Франциск.

Теги:   Торговля людьми Франциск Папа римский

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