Папа Римский призвал мир активнее бороться с торговлей людьми Сегодня, 03:24 28 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Папа Римский Франциск ЕРА

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров активнее противостоять торговле на планете.

Во время воскресной молитвы Франциск также помянул всех жертв таких преступлений, передает Prensa Latina.



Папа также напомнил, что два дня назад отмечался Всемирный день борьбы с торговлей людьми.



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"Девиз Вместе против торговли людьми, с которым это мероприятие проводилось в этом году, побуждает нас объединить усилия, чтобы преодолеть этот вызов", - заявил Франциск.

