Папа Римский признал факты сексуального насилия над монахинями
Папа Римский Франциск заявил, что намерен
прекратить сексуальные домогательства к монахиням со стороны священников и
епископов.
Так он прокомментировал сообщения о случаях
сексуального насилия над монахинями в католической церкви, передает Reuters.
"Это правда... были священники и даже
епископы, которые делали это. Я думаю, что это все еще продолжается, потому что
не все может прекратиться сразу после того, как об этом стало известно", -
сказал Папа Франциск.
В последнее время все больше монахинь, воодушевленных
движением #MeToo, начали обнародовать правду о насилии со стороны священников и
епископов.
Франциск добавил, что предыдущий Папа Бенедикт распустил французский орден вскоре после своего избрания в 2005 году, "потому что рабство стало его частью [ордена], даже сексуальное рабство со стороны священников и основателя".
Напомним, что в 2018 году Папа Римский Франциск написал беспрецедентное письмо, в котором перед католиками всего мира признал факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны служителей церкви.