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Папа Римский признал факты сексуального насилия над монахинями

Сегодня, 21:56
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EPA

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск заявил, что намерен прекратить сексуальные домогательства к монахиням со стороны священников и епископов.

Так он прокомментировал сообщения о случаях сексуального насилия над монахинями в католической церкви, передает Reuters.

"Это правда... были священники и даже епископы, которые делали это. Я думаю, что это все еще продолжается, потому что не все может прекратиться сразу после того, как об этом стало известно", - сказал Папа Франциск.

В последнее время все больше монахинь, воодушевленных движением #MeToo, начали обнародовать правду о насилии со стороны священников и епископов.

Франциск добавил, что предыдущий Папа Бенедикт распустил французский орден вскоре после своего избрания в 2005 году, "потому что рабство стало его частью [ордена], даже сексуальное рабство со стороны священников и основателя".

Напомним, что в 2018 году Папа Римский Франциск написал беспрецедентное письмо, в котором перед католиками всего мира признал факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны служителей церкви.

Теги:   Франциск Папа римский Насилие

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