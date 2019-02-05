Папа Римский признал факты сексуального насилия над монахинями Сегодня, 21:56 304 Цей матеріал також доступний українською EPA Папа Римский Франциск EPA

Папа Римский Франциск заявил, что намерен прекратить сексуальные домогательства к монахиням со стороны священников и епископов.

Так он прокомментировал сообщения о случаях сексуального насилия над монахинями в католической церкви, передает Reuters.

"Это правда... были священники и даже епископы, которые делали это. Я думаю, что это все еще продолжается, потому что не все может прекратиться сразу после того, как об этом стало известно", - сказал Папа Франциск.

В последнее время все больше монахинь, воодушевленных движением #MeToo, начали обнародовать правду о насилии со стороны священников и епископов.

Франциск добавил, что предыдущий Папа Бенедикт распустил французский орден вскоре после своего избрания в 2005 году, "потому что рабство стало его частью [ордена], даже сексуальное рабство со стороны священников и основателя".

Напомним, что в 2018 году Папа Римский Франциск написал беспрецедентное письмо, в котором перед католиками всего мира признал факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны служителей церкви.