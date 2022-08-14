Папа римский в воскресной молитве попросил особого милосердия для украинского народа 14 августа, 22:12 Папа римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск попросил особого милосердия для украинского народа во время молитвенной встречи с паломниками в воскресенье, 14 августа.

Об этом сообщает Vatican News.

Поздравляя паломников на площади Святого Петра в Ватикане, он обратил внимание на присутствие украинских флагов.

«Милосердие — это путь спасения для каждого из нас и для всего мира. И просим у Господа особого милосердия, милосердия и милости для многострадального украинского народа», — сказал понтифик в конце воскресной молитвенной встречи с паломниками.

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Он также обратил внимание на гуманитарный кризис в Сомали и соседних странах, где население, «которое уже жило в нестабильности», попало в смертельную опасность из-за засухи.

Во время поездки в Канаду 24 июля папа Франциск сказал, что очень хочет поехать в Киев. Перед этим понтифик говорил, что, по его мнению, для визита нужен удачный момент, чтобы он не принес больше вреда, чем пользы.

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