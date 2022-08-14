Папа римский в воскресной молитве попросил особого милосердия для украинского народа

14 августа, 22:12
Папа римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск попросил особого милосердия для украинского народа во время молитвенной встречи с паломниками в воскресенье, 14 августа.

Об этом сообщает Vatican News.

Поздравляя паломников на площади Святого Петра в Ватикане, он обратил внимание на присутствие украинских флагов.

«Милосердие — это путь спасения для каждого из нас и для всего мира. И просим у Господа особого милосердия, милосердия и милости для многострадального украинского народа», — сказал понтифик в конце воскресной молитвенной встречи с паломниками.

Видео дня

Читайте также:

Папа Римский (Фото:Alessandro Di Meo/Pool via REUTERS) Папа римский может приехать в Украину в августе — Ватикан

Он также обратил внимание на гуманитарный кризис в Сомали и соседних странах, где население, «которое уже жило в нестабильности», попало в смертельную опасность из-за засухи.

Во время поездки в Канаду 24 июля папа Франциск сказал, что очень хочет поехать в Киев. Перед этим понтифик говорил, что, по его мнению, для визита нужен удачный момент, чтобы он не принес больше вреда, чем пользы.

https://www.youtube.com/embed/2FN0dw9_Xn4
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Папа римский

Эксклюзивы НВ

Нардеп Роман Костенко сейчас находится на юге Украины (Фото:Роман Костенко | Facebook)
«Наезд Офиса президента на генерала» /
Критика Марченко может быть подготовкой для смены Залужного — интервью с Костенко
14 августа, 21:10
Политика
Журналист Роман Доброхотов, основатель издания The Insider (Фото:Роман Доброхотов via Facebook)
«Билет в один конец» /
Кого из РФ отправляют на войну и почему родители предпочитают деньги вместо сына — интервью с Доброхотовым
14 августа, 08:29
Страны
Венди Вуд: «Кофеманы утверждают, что пьют кофе для того, чтобы проснуться и снять усталость, но это не соответствует действительности» (Фото:SIphotography/Depositphotos)
Дело не в силе воли. Как избавиться от вредных привычек
Венди Вуд
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X