Папа римский не произнес запланированную речь из-за плохого самочувствия 23 июня, 12:47 Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа римский Франциск пропустил чтение запланированной речи на конференции в четверг, 22 июня из-за проблем с дыханием после операции по удалению грыжи, проведенной в этом месяце.

Об этом сообщает Reuters.

«Я все еще нахожусь под действием анестезии, мое дыхание не очень хорошее», — сказал Франциск на встрече католической восточной церкви, сообщив, что делегаты получат текст речи.

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На вопрос, как он себя чувствует, 86-летний папа ответил: «Я все еще жив».

7 июня папе сделали операцию по удалению брюшной грыжи. Он провел девять дней в больнице, восстанавливаясь, и после возвращения в Ватикан в прошлую пятницу у него был напряженный график. В частности, встречи с президентами Кубы и Бразилии.