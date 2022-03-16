Папа Римский ответил на письмо Виталия Кличко с приглашением в Киев

16 марта, 06:25
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Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Автор: Елена Басараб

Папа Римский Франциск ответил городскому голове Киева Виталию Кличко по его приглашению посетить столицу Украины.

Об этом сообщил департамент информации Украинской греко-католической церкви со ссылкой на руководителя пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

Отмечено, что мэр столицы также призвал Папу Римского вместе с украинским народом распространить призыв мира.

«Святейший Отец получил письмо от мэра украинской столицы и близок к страданиям города, к его людям, к тем, кому пришлось бежать из него, и к тем, кто призван им управлять. Молится Господу, чтобы они были защищены от насилия», — говорится в сообщении.

Напомним, что во время воскресной проповеди Папа Римский Франциск осудил «неприемлемую вооруженную агрессию России против Украины» и варварское убийство детей и мирных жителей.

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Теги:   Киев Виталий Кличко Папа римский Война России против Украины

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