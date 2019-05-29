Папа римский намерен лично передать Трампу несогласие со строительством стены на границе с Мексикой Сегодня, 03:52 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Remo Casilli Пара римский Франциск REUTERS/Remo Casilli

Папа римский Франциск заявил, что собирается лично сказать президенту США Дональду Трампу о недопустимости строительства стены между странами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я не знаю, что происходит с этим новым культом защиты территорий путем строительства стен. Мы уже знали одну, ту в Берлине, которая принесла столько головных болей и столько страданий», — заявил Франциск.



Понтифик отметил, что готов повторить свои слова лично президенту США Дональду Трампу.

«То же самое. То же самое, потому что я говорю это публично… Я даже сказал, что те, кто строит стены, в конечном итоге, оказываются узниками стен, которые они строят », — заявил Франциск.

Ранее, суд в Калифорнии заблокировал средства на строительство «стены Трампа».

В вердикте судьи идет речь об одном миллиарде, который Пентагон в марте текущего года выделил из своего бюджета, составляющего 6,7 млрд долларов. Предусматривалось, что предоставленные средства будут использованы для строительства 91-километрового отрезка стены в Техасе.

Ранее власти 20 американских штатов подали судебный иск против Администрации президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой.



Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.