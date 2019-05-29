Леонид Кравчук
Каким будет новый парламент
Иван Яковина
Отменить Шенген и евро. Что выбрала Европа?
Олег Шама
Крым, Кенгир и 300-летие «воссоединения»
Петр Чернышов
Украина в смартфоне. Как помочь Зеленскому?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Папа римский намерен лично передать Трампу несогласие со строительством стены на границе с Мексикой

Сегодня, 03:52
Цей матеріал також доступний українською
Папа римский намерен лично передать Трампу несогласие со строительством стены на границе с Мексикой - фото

REUTERS/Remo Casilli

Пара римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что собирается лично сказать президенту США Дональду Трампу о недопустимости строительства стены между странами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я не знаю, что происходит с этим новым культом защиты территорий путем строительства стен. Мы уже знали одну, ту в Берлине, которая принесла столько головных болей и столько страданий», — заявил Франциск.

Понтифик отметил, что готов повторить свои слова лично президенту США Дональду Трампу.

«То же самое. То же самое, потому что я говорю это публично… Я даже сказал, что те, кто строит стены, в конечном итоге, оказываются узниками стен, которые они строят », — заявил Франциск.

Ранее, суд в Калифорнии заблокировал средства на строительство «стены Трампа».

В вердикте судьи идет речь об одном миллиарде, который Пентагон в марте текущего года выделил из своего бюджета, составляющего 6,7 млрд долларов. Предусматривалось, что предоставленные средства будут использованы для строительства 91-километрового отрезка стены в Техасе.

Ранее власти 20 американских штатов подали судебный иск против Администрации президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.

Теги:   Дональд Трамп Мексика Папа римский Франциск

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Экономика

Вчера, 20:22

img
Сотрудничество продолжается: Зеленский провел встречу с миссией МВФ
Политика

Вчера, 18:46

img
Зеленский внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении — секретарь СНБО
Экономика

Вчера, 19:10

img
Данилюк рассказал, когда Украина получит новый транш МВФ

Выбор редакции

Геополитика

Вчера, 13:00

img
Россия против трибунала. Елена Зеркаль о жесткой позиции Кремля — видео
События

Вчера, 17:07

img
В Украине появились первые полицейские офицеры громады: что изменится
Ритейл/Недвижимость

Вчера, 09:10

img
Пропал дом. Как выборы президента и курс доллара заморозили киевский рынок недвижимости

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться